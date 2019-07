Jonge vrouw gewond bij schietpartij in Rotterdam

Afgelopen nacht raakte een 19-jarige vrouw gewond na een schietincident. Zij is bij een auto aangetroffen op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Twee verdachten zijn aangehouden.

Onwel

Rond half twaalf kregen agenten een melding dat een vrouw onwel was in de auto. De vrouw werd naast de auto aangetroffen. Personeel van de ambulancedienst heeft haar onderzocht en haar overgebracht naar een ziekenhuis. Zij bleek een schotwond te hebben.

Twee aanhoudingen

In de auto hebben vermoedelijk twee jongemannen gezeten, beiden 19 jaar en afkomstig uit Rotterdam. Eén van hen is aangehouden en de auto is in beslag genomen. Er werd direct een onderzoek ingesteld naar de andere inzittende, maar die werd niet direct gevonden. Hij meldde zich op donderdagochtend bij een politiebureau en werd ook ingesloten.