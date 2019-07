Minister Slob roept Westland op in te stemmen met komst islamitische basisschool

De gemeenteraad van Westland houdt zich niet aan de uitspraak van de Raad van State over de wettelijk voorgeschreven komst van een islamitische basisschool. Minister Slob roept de gemeenteraad daarom op om alsnog in te stemmen met de oprichting van een islamitische school. Anders is de minister genoodzaakt om in te grijpen.