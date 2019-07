Van de 14 aangehouden verdachten 1 langer vast in onderzoek dode man

Van de veertien aangehouden personen blijft één verdachte langer vast in het onderzoek naar de overleden man in Berkel en Rodenrijs. Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Moord

'De 29-jarige man is vandaag door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. Hij wordt verdacht van moord op het 38-jarige slachtoffer', aldus de politie.

14 aanhoudingen

Maandagochtend 8 juli rond 7:30 uur troffen agenten een overleden persoon aan in een woning in Berkel en Rodenrijs. Omdat niet direct duidelijk werd wat zich heeft afgespeeld in het huis zijn veertien mannen aangehouden door de politie.

Onderzoek

De afgelopen dagen heeft een groot rechercheteam onderzoek gedaan in en rondom de woning en zijn alle mannen verhoord. Uit de sectie die op het lichaam is verricht, blijkt dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Naar de toedracht wordt door de politie en het Openbaar Ministerie nog onderzoek gedaan. De overige dertien mannen die afgelopen maandag zijn aangehouden, zitten niet meer vast.