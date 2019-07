Dode bij verkeersongeval in America

Bij een verkeersongeval in het Limburgse America is donderdagavond een fietsster om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Het slachtoffer was in gezelschap van een andere fietser en werden door nog onbekende oorzaak aangereden door een auto. De tweede fietser raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.