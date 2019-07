Internationale samenwerking leidt tot vijf snelle aanhoudingen plofkrakers

Het Landelijke Plofkrakenteam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in samenwerking met de Duitse politie, na een plofkraak die in Aken in Duitsland om 04.20 uur werd gepleegd, om 05.00 uur vijf mannen aangehouden in Brunssum. 'Het langer lopende onderzoek naar plofkraken en de goede samenwerking met partners heeft tot dit succes geleid', zo meldt de politie vrijdag.

Opgeschaald

Om 04.20 uur was er een plofkraak in Aken. Er werd meteen opgeschaald door de Duitse- en de Nederlandse politie; zowel het Nederlandse- als het Duitse Arrestatieteam en heli’s werden ingezet bij de grens. En met succes: want rond 05.00 uur vanochtend werden vijf mannen in een loods in Brunssum aangehouden. Het gaat om een 34-jarige en een 30-jarige man uit Amsterdam, een 24-jarige man uit Utrecht, een 37-jarige man uit Diemen en een 28-jarige man uit Amersfoort.

'Trots'

Aart Garssen, portefeuillehouder ram-en plofkraken :'Plofkrakers gebruiken steeds vaker zware explosieven om geldautomaten open te breken. Een zorgelijke ontwikkeling want naast dat het veel schade aanricht in de omgeving, is het risico op letsel of erger voor mensen die in de omgeving wonen groot. Ik ben trots op wat het Landelijke Plofkrakenteam in samenwerking met de Duitse politie afgelopen nacht heeft bereikt'.

'We zitten er bovenop'

'We laten hiermee zien dat we als politie Nederland samen met de Duitse politie een vuist maken tegen het fenomeen plofkraken. Doordat we investeren in onderzoek naar plofkraken krijgen we meer zicht in deze vorm van georganiseerde criminaliteit. We zitten er bovenop waardoor we met dit soort incidenten snel kunnen schakelen en snel aanhoudingen kunnen verrichten', aldus Garssen.

OM

'Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vindt het van groot belang dat deze vorm van zware criminaliteit stevig wordt aangepakt. Wij zijn blij met deze gezamenlijke actie die zo snel heeft geleid tot vijf arrestaties', aldus de officier van justitie die vanmorgen bij de actie betrokken was.

Georganiseerde criminaliteit

Het plegen van plofkraken is een vorm van georganiseerde criminaliteit. De verdachten die nu zijn aangehouden maken vermoedelijk deel uit van een grotere groep. Het onderzoek naar deze groep gaat door. Vandaag worden op verschillende plaatsen in Nederland doorzoekingen gedaan.

Samenwerking Duitse politie

Georganiseerde groepen trekken vaker naar Duitsland om daar toe te slaan. Daarom werken de Nederlandse politie, Duitse politie, OM en banken nauw samen met verschillende partners in de aanpak van plofkraken.