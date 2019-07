'Te harde maatregelen tegen Haga Lyceum'

Experts zeggen in een reactie dat de minister van Onderwijs Arie Slob, een te harde lijn heeft gekozen tegen het Haga Lyceum. Slob dreigt de subsidiekraan dicht te draaien als het huidige bestuur van de school aanblijft. Dit na het verschijnen van een rapport door de Onderwijsinspectie.

Hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit zegt tegenover Trouw: ‘Ik vind dat er verregaande conclusies worden getrokken. Ik ben benieuwd, mocht dit besluit aangevochten worden bij de rechter, of het standhoudt. Er staat in de wet dat de sancties die toegepast worden evenredig moeten zijn met de overtreding die is begaan.’

Hiermee refereert Huisman aan de passages over de ‘ongepaste en provocerende’ opstelling van de directeur van de school Söner Atasoy. ‘Het rapport spreekt over mogelijke risico’s die er zijn, maar ik vind het niet erg hard’ aldus Huisman. ‘Zeker omdat de inspectie vervolgens concludeert dat er geen aanwijzingen zijn dat de school zich afzijdig houdt van de samenleving.’

Hoogleraar cross-cultureel recht van de Universiteit Utrecht Tom Zwart zegt dat Slob met twee maten meet. Dit omdat acht maanden geleden er nog een positief oordeel lag over het Haga Lyceum, maar na ‘ernstige signalen’ van de AIVD kreeg de inspectie opdracht om nog een onderzoek te doen. Het laatste rapport verschilt volgens Zwart op alle onderdelen van het eerste.

Zwart: “Slob heeft nooit uitgelegd hoe de twee rapporten zich tot elkaar verhouden. Zelfs als hij zou vinden dat het bestuur niet voldoende doet om de kwaliteit van het onderwijs te herstellen, dan zijn er minder verregaande maatregelen. Ga eens met het bestuur overleggen. Dat gebeurt niet, hij zet direct de zwaarste maatregel in.”