Man overleden na ongeval met scooter in De Lier

Een 25-jarige man uit De Lier is zaterdag 13 juli om het leven gekomen nadat hij door nog onbekende oorzaak met zijn scooter op de Zijtwende in het water terecht kwam. De Verkeers Ongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht.

Het slachtoffer is afgelopen nacht door nog onbekende oorzaak met zijn scooter op de Zijtwende van de weg geraakt. Hierbij heeft hij vermoedelijk een boom geraakt waarop hij met zijn scooter in het water terecht is gekomen. Een voorbijganger trof de man vanmorgen in het water aan en alarmeerde de politie. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.