Vermist: 16-jarige Jorden Meertens uit Spijk

Jorden is 10 juli voor het laatst gezien in Spijk (Gr) en is vandaar vertrokken naar Appingedam en vervolgens richting Groningen gegaan. Vanaf hier ontbreekt elk spoor van Jorden.

De jongen heeft een slankpostuur en is 180cm groot. Hij heeft een opvallende witte huidskleur en rood kort haar. Jorden draagt een bril met dikke glazen. Op het moment van zijn verdwijning droeg Jorden een blauw Nike trainingspak met oranje biezen en het logo van FC Barcelona.

Wie informatie heeft over de verblijfplaats van Jorden Meertens wordt verzocht contact op te nemen met de politie op nummer 0900-8844 (lokaal tarief)