Bestelauto belandt op zijn kant

Op de Lieshoutsedijk heeft zaterdagmiddag omstreeks 15.45 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats gevonden. Een bestelauto is van de weg geraakt en is tot stilstand gekomen in een tuin, daarbij heeft hij het hekwerk omver gereden en is de bestelauto op zijn kant terecht gekomen.