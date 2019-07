Vliegende start 50ste Vierdaagsefeesten

Aan de Waalkade bij SMKMRKT Labyrinth werd afgetrapt met Drifts Danspaleis: een swingende dansmiddag waar jongeren een dansje waagden met dames en heren op leeftijd. Een prachtig symbool voor wat bij Vierdaagsefeesten ontstaat: mensen van diverse leeftijdsgroepen, achtergronden en voorkeuren komen samen en ontmoeten elkaar.

De middag kwam zachtjes op gang, waarschijnlijk mede vanwege regen in de late middag. In de avond stroomde de binnenstad snel vol met enthousiast publiek op alle pleinen en parken. Bij Festival op ’t Eiland was het ongekend druk tijdens de dansavond van Het Zusje van Debbie en Matrixx at the Park trok een vol Hunnerpark bij Famke Louise. Ook de nieuwe locaties stonden volop in de belangstelling: Rade aan de Kade (op het vernieuwde gedeelte van de Waalkade) en Oerhollands op het Joris Ivensplein waren populaire trekpleisters.

De eerste dag van Vierdaagsefeesten 2019 trok 205.000 bezoekers naar de Nijmeegse binnenstad. Wegens de rustige opstart in de middag waren dit er iets minder dan vorig jaar (215.000), al werd dat in de avond dus ruimschoots goedgemaakt. Groei van de bezoekersaantallen is ook niet per se het doel dat de organisatie voor ogen heeft: “We hoeven niet méér en groter, maar wel beter en waardevol. En dan groeien de feesten mee met de ambities en de ontwikkeling van de stad.” Aldus bestuursvoorzitter Hamers.