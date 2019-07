Bewoner gewond na gevecht met inbreker

De politie heeft vannacht een inbreker aangehouden nadat twee bewoners hem in de tuin hadden ingesloten.

Het operationeel centrum van de politie ontving zondag 14 juni rond 04:45 uur een melding dat de bewoners van een pand aan de Ringbaan-West in gevecht waren met een inbreker. Agenten troffen in de tuin drie mannen aan. De verdachte, een 37-jargie man zonder vaste woon of verblijfplaats, werd door de twee bewoners van het huis op de grond gehouden.

Gevecht

Het bleek dat een van mannen thuis kwam en de inbreker in zijn huis zag staan. Tijdens het wegjagen van de inbreker zijn zij in gevecht met elkaar geraakt en heeft de bewoner een flinke hoofdwond opgelopen. Hiervoor is hij ter behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de verdachte aangehouden en meegenomen naar bureau waar verder onderzoek wordt gedaan.