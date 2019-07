Gewonde bij steekpartij in Breda

Bij een steekpartij aan de Ettensebaan in Breda is zondagmiddag een man gewond geraakt nadat hij meerdere keren was gestoken. De politie heeft een mogelijke verdachte aangehouden.

Omstreeks 14.30 uur kreeg de politie de melding dat er een steekincident was geweest aan de Ettensebaan. Meerdere eenheden gingen ter plaatsen en troffen daar een 32-jarige man uit Oudenbosch met meerdere steekwonden. De verdacht zou in een auto gevlucht zijn. Niet veel later is de directe omgeving een 21-jarige man uit Breda aangehouden. De recherche doet onderzoek naar zijn betrokkenheid en de toedracht dit incident. Ook de Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan op de Ettensebaan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Automobilisten bekeurd

Tijdens de afhandeling van het incident hebben wij 7 mensen bekeurd die al rijdend foto’s en filmopnames maakte.