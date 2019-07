Geschoten bij vechtpartij in Zwolle

Aan de Oude Vismarkt in Zwolle is zondagavond een geweldsincident geweest waarbij geschoten is.

Omstreeks 20.00 brak een vechtpartij uit in een horecagelegenheid. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.

De politie heeft niet ver van het incident vier personen aangehouden omdat zij verdacht worden van betrokkenheid bij het geweldsincident.

Op de plaats van het incident voert de politie een onderzoek uit. Het is nog niet bekend of er een vuurwapen gevonden is bij de verdachten of in de omgeving.