Bewoner aangehouden na explosie en brand in woning Kerkrade

De politie heeft maandagmiddag in het ziekenhuis in Heerlen de bewoner van een woning aan de Bosveldstraat aangehouden op verdenking van brandstichting. Dit meldt de politie maandag.

Harde knal en brand

Maandag rond het middaguur werd de buurt opgeschrikt door de harde knal van een explosie. Direct daarna brak brand uit in een appartement. De bewoner werd op straat door buurtbewoners opgevangen. Hij is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis in Heerlen.

Recherche

De omliggende woningen hebben roetschade opgelopen. De technische recherche onderzoekt de brand. De bewoner, die is aangehouden als verdachte, verblijft nog in het ziekenhuis. De kat van de bewoner heeft de brand overleefd en is opgevangen.