Vrouw en man gewond bij verkeersongeval Roertunnel A73

Maandagmiddag zijn bij een verkeersongeval op de A73 een vrouw en man uit Eelde gewond geraakt. 'De vrouw zat naast haar man voor in de auto. Hun 8-jarige zoon zat op de achterbank. De vrouw en man zijn per ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht', zo meldt de politie maandagmiddag.

Roertunnel

Het ongeluk gebeurde rond 14.15 uur op de rijbaan richting het zuiden. Het gezin was net door de Roertunnel. De man wilde een vrachtwagen inhalen. 'Daarbij ontstond de aanrijding tussen de personenauto van het gezin en de vrachtwagen', aldus de politie.

Bekneld en glassplinters

De vrouw raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd uit deze benarde positie. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vader en het 8-jarig zoontje zijn eveneens naar het ziekenhuis gebracht. De man had diverse glassplinters opgelopen en het kind was vooral erg geschrokken van de aanrijding.

Vrachtwagenchauffeur

De 61-jarige man uit Roemenië, die de vrachtwagen bestuurde is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. Er is een traumaheli gealarmeerd en geland. Het gezin is met twee ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De leeftijden van de ouders zijn op dit moment niet bij de politie bekend. De A73 is in zuidelijke richting op dit moment nog afgesloten voor doorgaand verkeer.