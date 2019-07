Daling voertuigdiefstal vlakt af

De eerste 6 maanden van 2019 is het aantal gestolen personenauto’s slechts licht gedaald ten opzichte van 2018. Het eerste halfjaar werden er 3606 gestolen tegen 3642 in dezelfde periode van 2018. Ook het aantal diefstallen van andere voertuigen daalt licht. Alleen brom- en snorfietsen worden fors meer gestolen (+12,8%).

Jonge voertuigen 0-3 jaar populair

Opvallend is dat de diefstal van jonge voertuigen toeneemt met 12%. Diefstal van 2 jaar oude voertuigen stijgt het meest, met 38,7%. De Audi A1 en de Fiat 500 dragen met name bij aan deze stijging. De VW Golf en de Polo, worden ondanks forse daling, nog steeds het meest gestolen. De diefstal van hybride voertuigen blijft nagenoeg gelijk waarbij Toyota en Lexus het meest populair zijn. De Mercedes Vito en Sprinter en de VW Transporter zijn bij elkaar goed voor 58 % van de gestolen lichte bedrijfswagens. Bijna 50% van de motorfietsen wordt gestolen in Amsterdam en Den Haag.

Terugvindpercentage

Het totale aantal voertuigen dat op de eerste dag wordt teruggevonden, is wederom licht gestegen van 34,4% naar 36,6 %. Het versnelde aangifteproces bewijst daarmee blijvend zijn toegevoegde waarde. Opvallend is dat voertuigen die een grote diefstalstijging laten zien een laag terugvindpercentage hebben: bij de Audi A1 is dit 16% en bij de Fiat 500 maar 15%.

Van gestolen Harley Davidsons wordt slechts 5,3 % teruggevonden.

Preventie

“De diefstal toename van jonge voertuigen toont de georganiseerdheid van de autodieven aan en dus blijft aandacht voor preventie en intensieve samenwerking bij de opsporing essentieel.” zegt Hendrik Steller, Manager van Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.