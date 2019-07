Motorrijder crasht na achtervolging

Gisteravond is een 37-jarige motorrijder uit Steenwijk licht gewond geraakt nadat hij met de motor onderuit was gegaan na een achtervolging door de politie.

Agenten waren bezig met een reguliere controle op het moment dat ze de motorrijder zagen rijden. Omdat het de agenten bekend was de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs gaven ze een stopteken. De man negeerde het stopteken waarna de agenten de achtervolging inzetten. Op de Steenwijkerdiep verloor de man de macht over het stuur en belandde tegen de zuil van een pinautomaat. De man werd na behandeling aan zijn verwondingen aangehouden voor vernieling en een aantal verkeersovertredingen. Hij is ingesloten voor verhoor.