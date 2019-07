Magneetvisser schrikt van explosief

Afgelopen zaterdag kreeg een magneetvisser in het Brabantse Haghorst de schrik van zijn leven. 'De 34-jarige man haalde zijn magneet uit het water en dacht dat hij een mortiergranaat aan de haak had geslagen. De man belde direct de politie', zo meldt de politie dinsdag.

EOD

Toen de agenten aan de Kwelderdijk onderzoek deden, zagen zij dat het inderdaad om een gevaarlijk explosief ging en alarmeerden de EOD. Magneetvissen kan levensgevaarlijke situaties opleveren en is dan ook niet zonder risico. Niet alleen voor de magneetvisser, maar ook voor de directe omgeving. De EOD ging ter plaatse en maakte het explosief onschadelijk.

Gevaarlijk

De magneetvissers bedienen zich van een lange lijn met daaraan een zeer krachtige magneet om vanaf de oever of brug voorwerpen op te vissen. Meestal vist men met de magneet een roestige fiets of verloren geraakt gereedschap op.

WOII

Op diverse plekken in Zeeland en West-Brabant is in de 2e Wereldoorlog hard gevochten en daarbij is munitie verschoten die niet allemaal ontploft is. Ook na 75 jaar wordt er binnen onze provincies nog instabiele munitie aangetroffen die nog kunnen exploderen.