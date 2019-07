FastNL houdt door Turkije gezochte veroordeelde 36-jarige Turk aan

Maandagochtend heeft het speciale team van de politie en OM dat zich bezighoudt met de opsporing van mensen die zijn veroordeeld en nog een straf moeten uitzitten, FastNL, een door Turkije gezochte man aangehouden. 'De man was aan het werk in een bedrijf in Almere', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.