Aggregaat beregeningsinstallatie vat vlam in Oirschot

Woensdagmiddag vatte rond 16.45 uur een aggregaat voor de beregeningsinstallatie van een akkerland aan de Heibloemdijk in Oirschot vlam.

Brandweer gealarmeerd

Een bluspoging van de agrariër met een klein blusmiddel bleek niet voldoende waarop de brandweer werd gealarmeerd. De brandweer had het vuur snel onder controle en gebruikte hiervoor druklucht schuim. Over de oorzaak van de brand is ons niets bekend.