OM eist 5 jaar celstraf voor invoer tientallen vuurwapens

Gemiddeld kijken elke dag in Nederland vijf mensen in de loop van een vuurwapen, en er wordt elke dag wel een operatie uitgevoerd naar aanleiding van een of meer schotwonden. Een 38-jarige man uit Tiel die wordt verdacht van de invoer van zeker 88 vuurwapens vanuit Slowakije moet, als het aan de officier van justitie van het Landelijk Parket ligt, dan ook 5 jaar de cel in. De zaak werd donderdag behandeld door de rechtbank Rotterdam.