Meisje ernstig gewond na aanrijding met auto

Vrijdagmiddag is een 14-jarig meisje ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Meijelseweg in Heibloem. 'Een medisch team dat werd ingevlogen met een traumahelikopter verleende medische hulp', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Ernstig gewond

Rond 15.30 uur kreeg de politie de melding van een verkeersongeval tussen een voetganger en een personenauto. Het meisje raakte bij de aanrijding ernstig gewond. Ze is met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer.