Dode aangetroffen in natuurgebied bij Beesel

Zaterdagavond is in Limburg in het natuurgebied bij Beesel een lichaam gevonden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Onderzoek opgestart

De politie is een onderzoek gestart na het aantreffen van de overleden persoon in een natuurgebied. 'Rond 20.30 uur kreeg de politie zaterdagavond een melding van een passant, die het lichaam aantrof ter hoogte van de Drakenweg', aldus de politie.

Langere tijd

Het vermoeden is dat het lichaam al langer in het natuurgebied ligt. Zaterdagavond is er een politieonderzoek gestart naar de doodsoorzaak en identiteit van de persoon. Op dit moment is nog niet bekend hoe de persoon om het leven is gekomen en ook de identiteit is nog onbekend.

Update 09.40 uur

De dode persoon die zaterdagavond in het natuurgebied in Beesel is aangetroffen betreft een man. Verder is er nog niet meer bekend in deze zaak. De politie onderzoekt zondag onder andere de identiteit van de man en doodsoorzaak. Als dit bekend is zal de politie hier over berichten.