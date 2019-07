Bijrijder in kritieke toestand na zwaar verkeersongeval N57 Ouddorp

In de nacht van zaterdag op zondag vond op de N57 ter hoogte van Goedereede een eenzijdig ongeval plaats waarbij een persoon ernstig gewond is geraakt. Dit meldt de politie zondag

In de sloot

'Het betrokken voertuig raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam daarbij in nabij gelegen sloot tot stilstand', aldus de politie. De 58-jarige bestuurster uit Ouddorp kon zelfstandig uit het voertuig komen.

Bijrijder ernstig gewond

De bijrijder, een 61-jarige man uit Ouddorp, is met behulp van de brandweer bevrijd. Hij werd direct gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hier ligt hij in kritieke toestand.