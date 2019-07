Tbs’er 'Kraggenburgzaak' moet Nederland verlaten

Een 51-jarige man die in 2006 is veroordeeld voor onder andere het medeplegen van vrijheidsberoving, verkrachtingen, mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie mag Nederland onder strenge voorwaarden verlaten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten.

Loods in Kraggenburg

De man had met twee anderen drie vluchtelingen in België naar Nederland gelokt en hen daar ondergebracht in een loods in Kraggenbrug. In die loods zijn de vrouwen onder grote druk aan een lange reeks perversiteiten onderworpen en vernederd, zo staat in het arrest van het gerechtshof. De zaak werd in de media vooral bekend als de Kraggenburger pornozaak. De man is door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en tbs met dwangverpleging.

Uitbehandeld

Volgens verschillende deskundigen is de man in de tbs-kliniek uitbehandeld en moet hij verder resocialiseren. In Nederland is hij ongewenst verklaard. In 2016 werd de tbs al beëindigd onder de voorwaarde dat de man niet meer naar Nederland zou komen, maar daar hield hij zich niet aan. Daarop kwam hij weer in de Dr. S. van Mesdagkliniek terecht.

België

De rechtbank beëindigt nu de dwangverpleging onder strenge voorwaarden. Voor beperking van het recidiverisico is het van belang dat beschermende factoren – zoals zijn werk en relatie – in stand blijven en dat de man zich onder een verplicht toezicht stelt. Wonen, werk en psychische begeleiding moeten geregeld zijn in België.

Melden bij Belgische politie

De tbs-behandeling wordt voorwaardelijk beëindigd op het moment dat de beslissing van de rechtbank door België wordt erkend en ten uitvoer wordt gelegd en de man Nederland verlaat. De voorwaarden houden onder andere in dat de man zich bij aankomst in België meldt op het politiebureau, hij voor zijn begeleiding regelmatig contact moet houden met de instanties, inzicht moet geven in zijn financiën en zich richt op zijn (nieuwe) baan in België.