Man schiet met geweer op politie

Een 37-jarige man heeft dinsdagmorgen vanuit een woning in Tilburg met een geweer geschoten op agenten. De politie heeft bij zijn aanhouding een waarschuwingsschot gelost.

Dinsdagochtend 23 juli omstreeks 9.30 uur kwam een melding binnen in de Matterhornstraat van een verwarde man die vermoedelijk een einde aan zijn leven wilde maken. Agenten zijn hierop ter plaatse gegaan. Toen zij polshoogte gingen nemen hoorden zij een schreeuwende man in de woning.

Via de meldkamer werd doorgegeven dat de betreffende man al eerder overlast veroorzaakt had en bekend is met wapens. Aan de achterzijde van de woning werden diverse wapens aangetroffen zoals een mes, een hakbijl en een kruisboog.

Waarschuwingsschot

Een van de agenten zag dat de man een geweer in zijn handen had. Plotseling werd een ruitje in de voordeur vernield waarna de man dat geweer naar buiten richtte en daarmee schoot.

Daarna gooide hij het wapen naar buiten en liep weer naar binnen. Uiteindelijk kwam de man weer naar buiten, maar volgt de gegeven bevelen van de politie niet op. Een agent lostte een waarschuwingsschot waarna de man is aangehouden. Er is niemand gewond geraakt.

Hennep

In de woning is ook een hennepkwekerij aangetroffen van enkele tientallen plantjes.