Dode en drie gewonden bij ernstig verkeersongeval Tilburg

In Tilburg is aan het begin van de avond rond 17.43 bij een ernstig verkeersongeval een persoon komen te overlijden. 'Twee volwassenen en een minderjarig kind zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht', zo laat de politie dinsdagavond weten.

Aanrijding twee auto's

'De ernstige aanrijding tussen twee auto’s gebeurde op de Burgemeester Bechtweg. Een van de twee auto's kwam in de sloot terecht', aldus de politie. Naast ambulances kwam er ook een Mobiele Medisch Team (MMT) met een traumahelikopter ter plaatse om medische hulp te bieden. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.