Fietser geschept door auto

Op de Van Beethovenlaan is donderdagochtend een fietser geschept door een auto. Een ambulance is ter plaatse gekomen.

Ziekenhuis

Om onduidelijke redenen zag de oudere bestuurder van de auto de fietser op het fietspad over het hoofd. De jongeman is in de ambulance medisch onderzocht en uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd.