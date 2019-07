Oplichter veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf

Leugens en verzinsels

Van april 2017 tot en met mei 2018 heeft hij twee vrouwen en hun familieleden opgelicht. Hij deed zich steeds voor als een succesvolle en vermogende man en liet de vrouwen geloven dat hij een relatie met hen wilde opbouwen. Daarna wist hij met leugens en verzinsels deze vrouwen en hun familieleden forse sommen geld afhandig te maken. Ook heeft hij van één van de vrouwen een auto verduisterd.

Geld in eigen zak

Daarnaast maakte hij zich schuldig aan oplichting van een aantal personen door hen een appartement in Spanje te huur aan te bieden terwijl hij niet de eigenaar of de verhuurder van die woning was. De aanbetaalde borg en huur stak de man in zijn eigen zak.

Financieel gewin

De man trok een spoor van vernieling en leed door de levens van zijn slachtoffers. Hij heeft hierbij slechts oog gehad voor eigen financieel gewin en zich niet bekommerd om het leed dat hij zijn slachtoffers aandeed.