NS schrapt meer treinen door hitte

Extra overstappen

'Naast de trajecten Amsterdam – Rotterdam (IC Direct) en Amsterdam – Eindhoven - Sittard, zijn dat Amsterdam – Alkmaar, Amsterdam – Haarlem – Den Haag en Duivendrecht – Lelystad en Schiphol - Utrecht - Nijmegen, daar moeten reizigers uit de richting Arnhem twee keer per uur extra overstappen op Utrecht Centraal', aldus de NS.

Oververhitting

Door de extreme hitte kan bijvoorbeeld de aandrijving van de treinen oververhit raken. Net als bij de motor van een auto, kun je dan niet verder rijden. ’s Nachts blijft het flink warm, waardoor de systemen niet voldoende kunnen afkoelen. Ook het aircosysteem maakt overuren en kan oververhit raken. Een dubbeldekker met 6 rijtuigen heeft twee airco’s. Valt er een uit, dan kan deze nog wel doorrijden. Valt de tweede uit, dan moet deze ook voor onderhoud van het spoor.

Continu 250 monteurs aan de slag

NS heeft in totaal zo’n 5.000 airco’s in de treinen. We hebben op dit moment continu 250 monteurs aan het werk die 24 uur per dag doorwerken om de treinen zo snel mogelijk weer op het spoor te krijgen.

Extra avondtreinen van en naar Zandvoort aan Zee

Vanavond rijden er extra avondtreinen van en naar Zandvoort aan Zee. Zo kunnen badgasten extra lang op het strand blijven. Door de hoge avondtemperatuur en de start van het weekend, verwacht NS dat reizigers extra lang in Zandvoort willen blijven. Vanwege de zomer rijden er al 4 treinen per uur tot 19.00 uur. NS heeft besloten, ook in de avond - tot 22 uur - vier treinen per uur te rijden. Daarna rijden er nog 2 treinen per uur. De laatste trein vertrekt om 01.04 uur van Zandvoort aan Zee naar Haarlem.