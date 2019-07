Moeder en kind van balkon gered bij woningbrand

Zaterdagmiddag is de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in de Brigantijnstraat in Rotterdam. Een moeder en kind is door de brandweer van het balkon gered. De brand werd opgeschaald naar middelbrand. Ook een ambulance kwam met spoed ter plaatse.

De brand is ontstaan in de keuken in een portiekwoning op de 2e etage en was korte tijd uitslaand. Hoe deze is ontstaan in niet bekend. Moeder en kind zijn door het ambulancepersoneel nagekeken.