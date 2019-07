Kerncentrale Borssele buiten bedrijf door storing

De kerncentrale van Borssele is al sinds zondag buiten bedrijf door een storing in de stoormturbine.

Dit heeft de nucleaire toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid Stralingsbescherming (ANVS) bekendgemaakt. De ooarzaak van de storing is nog onbekend. Sinds de kerncentrale aan het eind van de ochtend werd uitgeschakeld levert de centrale ook geen stroom meer.

De storing zit in het niet-nucleaire deel van de kerncentrale. Volgens ANVS is de nucleaire veiligheid van de kerncentrale 'niet in het geding'.