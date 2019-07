Twee aanhoudingen na steekincident in Kerkrade, slachtoffer kritiek

In de nacht van zondag op maandag heeft de politie in Rotterdam twee personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident diezelfde nacht in Kerkrade. Dit meldt de politie maandag.

Slachtoffer kritiek

Het gaat om een 23-jarige vrouw uit Simpelveld en een 22-jarige man uit Kerkrade. Het slachtoffer, een 24-jarige man uit Landgraaf, ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is voor het steekincident. Beide verdachten zullen nader door de politie worden verhoord.