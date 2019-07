Gat in dak gebrand tussenwoning Den Bosch

Kort na middernacht woedde brand in een tussenwoning aan de Pater Bleijsstraat in Den Bosch. Rond 13.00 uur heeft de brandweer maandag nog een nacontrole uitgevoerd en vanavond om 19.20 uur moest de brandweer opnieuw terug naar de Pater Bleijsstraat om na te blussen.

Straat afgesloten

Maandagavond werd de straat afgesloten zodat de brandweer veilig kon weken. Vele buurtbewoners stonden van achter de linten te kijken. In het dak van de tussenwoning is een gat gebrand, over de verdere schade en wat de brand veroorzaakt heeft is niet bekend.