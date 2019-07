Agenten niet vervolgd voor dodelijk schietincident Nieuwehorne

De Rijksrecherche Regio Noord-Oost Nederland heeft onderzoek gedaan naar het schietincident dat plaatsvond op 17 januari 2019 aan de Schoterlandseweg 17 in Nieuwehorne. Tijdens dit incident is er door drie politieambtenaren meermalen geschoten. Hierbij kwam een 50-jarige man uit Nieuwehorne om het leven.

Onderzoek

De betrokken politieambtenaren zijn door de Rijksrecherche bevraagd over de situatie waarop zij de locatie in Nieuwehorne aantroffen en over het gebruik van hun vuurwapens. Ook heeft de Rijksrecherche gesproken met andere politieambtenaren die op de locatie aanwezig waren en met een burgergetuige.

Overrijden

De inwoner uit Nieuwehorne werd door de politieambtenaren benaderd in zijn auto na een melding van mogelijk poging zelfdoding. De chauffeur reed meerdere keren in op de politieambtenaren, en één van hen komt in een poging te vluchten ten val en wordt overreden. Als de man opnieuw op de agenten wil inrijden, zien de politieambtenaren geen andere mogelijkheid dan op de auto en de chauffeur te schieten om te voorkomen dat zij worden aangereden.

Doodsoorzaak

De dienstpistolen met munitie van de politieschutters zijn in beslag genomen en onderzocht. Uit de sectie is vast komen te staan dat de man door politiekogels om het leven is gekomen. De overige schoten hebben volgens het onderzoek geen (substantiële) rol van betekenis gespeeld bij overlijden van de man.

Schoten rechtmatig afgevuurd

De volledige onderzoeksresultaten zijn aan het Openbaar Ministerie voorgelegd waarna de officier van justitie heeft geconcludeerd dat de politieambtenaren hun vuurwapen rechtmatig hebben gebruikt. Het voorgenomen besluit om de politieambtenaren niet strafrechtelijk te vervolgen is door de officier van justitie aan de Landelijke Adviescommissie politieel vuurwapengebruik voorgelegd.

Niet vervolgd

De Adviescommissie heeft aangegeven dat zij kunnen vinden in de gronden en conclusies van de officier van justitie. Dit betekent dat de politieambtenaren niet strafrechtelijk worden vervolgd. Alle betrokkenen zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.