Auto compleet uitgebrand in Hoogeveen

In de nacht van vrijdag op donderdag is bij een brand een auto compleet uitgebrand.

Melding autobrand

Donderdag om 04.45 uur werd er een autobrand gemeld aan de Orion in Hoogeveen. Bij aankomst van de brandweer bleek er al geen redden meer aan, de auto brandde complet uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.