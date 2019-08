Vakantie in Spanje: 5 goedkope zonbestemmingen

Ben je dus helemaal klaar voor die zonvakantie in Spanje, maar weet je nog niet precies waar de reis naartoe gaat? Dan geven we je graag een aantal leuke ideeën en mogelijkheden ter inspiratie!

1. Córdoba

Hoewel Cordoba al vrij populair is onder de toeristen, kun je deze prachtige stad vol kunst in het laagseizoen geweldig fijn bezoeken. Niet alleen heb je zo alle rust (en minder toeristen om je heen), je kunt er ook nog eens meegenieten van verschillende festiviteiten en processies. Cultuur en kunst staan in deze stad centraal, en er zijn maar genoeg gratis bezienswaardigheden. Van kerken en kathedralen tot de baden van Caliphal Alcazar en de medina van Azahara.

2. Cuenca

Cuenca is een geweldige stad om te verblijven door de fijne sfeer die er hangt. De smalle, stenen steegjes en de (beroemde) hangende huizen geven het een unieke sfeer. Daarnaast is Cuenca ideaal voor degenen die van natuur, rust en buitensport houden. Een prachtige stad vanwaar je natuurlijk weer allerlei leuke excursies kunt maken; zoals bijvoorbeeld het bezoeken van de Enchanted City in de bergen. Ook uit eten gaan hoeft hier helemaal niet veel te kosten en er zijn genoeg leuke plekjes te vinden.

3. Avila

Je hebt vast al wel eens van Avila gehoord: het is niet voor niets een van de populairste bestemmingen voor een vakantie in Spanje. De gigantische muur van wel 2516 meter is een populaire trekpleister, en op dinsdagen om 12 uur gratis te bezoeken. Ook het monument van de vier polen, de rivier Adaja en het panoramische uitzicht over Avila zijn erg populair. Het is een geweldige bestemming wanneer je houdt van cultuur en geschiedenis, en niet te veel uit wilt geven.

4. Salamanca

En laten we ook zeker het bekende Salamanca niet vergeten: een van de goedkoopste Spaanse zonbestemmingen. Erkend als Werelderfgoed door UNESCO en ontzettend beroemd om de monumenten en universiteit. Ook de kathedralen en prachtige gebouwen (het San Esteban-klooster bijvoorbeeld) zijn erg populair. Je kunt er op ongelooflijk veel locaties genieten van heerlijk eten en lekkere wijn; voor een laag bedrag.

5. Logrono

Vanuit Logrono heb je allerlei mooie accommodaties met uitzicht op de bergen; voor een klein budget. Daarnaast kun je heerlijk genieten van de zon, wijnproeverijen of gewoon een lekkere wandeling langs de Ebro maken. Logrono is misschien wel een van de goedkoopste locaties om heerlijk te kunnen eten. Een ideale, goedkope zonbestemming!