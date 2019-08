OM vraagt rechtbank verbod Caloh Wagoh MC

Het verzoek is onderdeel van een landelijke werkwijze van diverse overheidsinstanties, zoals het OM, gemeenten en de politie. Gezamenlijk treden zij op tegen outlaw motorcycle gangs (OMG’s). Verschillende OMG’s hebben een gewelddadig en ondermijnend karakter. Inmiddels is er met succes procedures gevoerd die hebben geleid tot een verbod van motorclubs Bandidos, Satudarah, Hells Angels, No Surrender en de ‘brotherhood’ Catervarius.