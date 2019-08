Man krijgt taakstraf voor mishandelen en verdrinken stinkdier

Vrijdag heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een 54-jarige man veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. 'De man mishandelde een stinkdier dat in zijn achtertuin liep door het met een stok en daarna een schop te slaan en uiteindelijk te verdrinken in een emmer', zo meldt het gerechtshof vrijdag. De politierechter bij de rechtbank Oost-Brabant kwam eerder tot dezelfde straf.

Bedreiging voor andere huisdieren

Op 2 juli 2017 werd er melding gemaakt van stankoverlast in een straat in Eindhoven. De brandweer kwam ter plaatse en belde uiteindelijk aan bij de betreffende man. Die verklaarde dat hij een stinkdier had gedood. Het dier zou een bedreiging vormen voor de vogels en knaagdieren die de man in de tuin hield. Volgens hem was de enige manier om die dreiging te stoppen door het stinkdier met een stok op zijn kop te slaan. Toen dat niet het gewenste effect had sloeg de man het beest nog met een schop, om het daarna met zijn kop naar beneden in een emmer water te houden.

Wet Dieren

De Wet Dieren schrijft voor dat het verboden is om zonder redelijk doel of zonder noodzaak een dier pijn te doen of letsel te bezorgen. De man beweerde dat hij wél reden zag om het dier te mishandelen, omdat stinkdieren vogels en knaagdieren op hun menu hebben staan. Daarnaast verklaarde de man dat het beest een aanvallende beweging in zijn richting maakte.

Taakstraf

Een taakstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk is volgens het hof passend en geboden. De straf wijst op de ernst van het feit en de oplegging van een voorwaardelijke straf moet het begaan van nieuwe strafbare feiten voorkomen. Het hof vindt de gedragingen van het stinkdier zoals de man verklaarde, niet bijzonder bedreigend. Er bleek ook geen acuut gevaar voor zijn dieren. Er was voor de man dus geen noodzaak om te kiezen voor de uiteindelijke methode. Het hof rekent het hem dan ook zwaar aan dat hij onvoldoende oog heeft gehad voor het welzijn van het stinkdier. Dat had ook op een andere manier uit zijn tuin verwijderd kunnen worden.