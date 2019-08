Traumahelikopter landt op boerenbedrijf Koeveringsedijk Sint-Oedenrode

Zaterdagmiddag werd het traumateam ingevlogen voor een incident bij een boerderij aan de Koeveringsedijk in Sint-Oedenrode.

Het slachtoffer, vermoedelijk een kind dat van een paard was gevallen, werd buiten behandeld en is vervolgens onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Voorbijgangers stopten massaal op de rijbaan om de traumahelikopter te zien wegvliegen. Over de toestand van het kind is niets bekend. De politie was ook ter plaatse.