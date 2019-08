Verdachte steekincident Tilburg aangehouden

Een 54-jarige man uit Uithuizen is vrijdagavond 2 augustus aangehouden op verdenking van zware mishandeling en bedreiging.

De man zou ’s middags een man met een mes hebben gestoken. Het 58-jarige slachtoffer raakte hierbij gewond.

Agenten kregen rond 15.00 uur een melding dat op de Gasthuisring een persoon zou zijn gestoken. De agenten treffen op de Gasthuisring het slachtoffer aan met een steekwond. De mannen hadden ruzie gekregen en daarbij is het slachtoffer in zijn nek gestoken. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis. De agenten zochten in de omgeving naar de dader maar treffen hem niet aan.

Bedreiging

Later op de avond, rond 19.40 uur komt er opnieuw een melding bij de meldkamer binnen dat een man op de Reitse Hoevenstraat een man met een mes bedreigd. Het blijkt om dezelfde dader te gaan als bij het steekincident ’s middags. Agenten hebben de 54-jarige man gearresteerd. Hij zit vast voor verder onderzoek.