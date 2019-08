De beste tips om op een gezonde manier te sporten

Sporten is gezond, die waarheid als een koe is vrij algemeen bekend. Maar een minstens even grote waarheid is dat gezond sporten belangrijk is. Want sporten kun je ook op een ongezonde manier doen, zodat het zelfs schadelijk kan zijn voor je lichaam of algehele gezondheid. En dat is nu precies wat je als sporter niet wilt bereiken. Maar hoe kun je op een verstandige en gezonde manier aan sport doen? De tien onderstaande praktische tips helpen je op weg om op een gezonde manier te kunnen sporten!

Aanvullen van proteïnes is erg belangrijk

Als je aan fitness of krachtsport doet, is het belangrijk om te zorgen dat je voldoende eiwitten (proteïnes) binnenkrijgt. Een proteïne shake kopen bij orangefit.nl is cruciaal voor de spiergroei. Zonder proteïne shake krijgen de spieren te weinig bouwstoffen en kun je zelfs het tegenovergestelde stimuleren van wat je wilt: spierafbraak in plaats van spieropbouw.

Een gezonde levensstijl

Wil je progressie maken in jouw sport, dan is het van belang om er een gezonde en verantwoorde levensstijl op na te houden. Alcoholische dranken en sigaretten laat je uiteraard staan. Voor en tijdens het sporten neem je voldoende vocht en de juiste voeding tot je. Ook voldoende slaap pakken en de spieren niet overbelasten horen bij de levensstijl van iemand die gezond wil sporten.

Kwalitatief goede sportkleding en -schoenen

Belangrijk is verder om goede, ventilerende sportkleding te dragen. Kleding waarin je je prettig voelt en optimaal kunt bewegen. Maar ook sportkleren die goed ventileren, omdat je tijdens het sporten doorgaan veel zweet. Zorg verder voor goed en comfortabel schoeisel. Hiermee voorkom je het ontstaan van likdoorns, eelt, blaren en andere ongemakken.

Opletten bij overgewicht

Als je overgewicht hebt en sporter bent, streef dan naar een substantiële gewichtsafname. Teveel gewicht tijdens het sporten mee moeten sjorren, leidt namelijk tot overbelasting van knieën, de rug, enkels en gewrichten. Wat kan uitlopen op vervelende, langdurige blessures. En dat is precies iets dat je als sporter niet wilt.

Warming up en cooling down

Sporten is een aanslag voor je pezen, spieren en gewrichten. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen voor een goede warming up, die rustig opgestart wordt. Na intensief sporten is het aan te raden een cooling down in te bouwen. In beide gevallen kun je kiezen voor een rustig loopje en het strekken van je spieren.