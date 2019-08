Dode vrouw in Haagse woning, verdachte aangehouden

Zondagmiddag heeft de politie een 31-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een 62-jarige vrouw in een woning aan de Van Diesenstraat. Dit meldt de politie maandag.

Onderzoek

De recherche doet verder onderzoek. De man zit in beperkingen en is in verzekering gesteld voor verder verhoor.