Duits gezin met auto in sloot op de N33 bij Wildervank

De N33 tussen Wildervank en Bareveld is maandagmiddag ruim anderhalf uur afgesloten geweest na een ongeval. Daarbij belandde een Duits gezin met de auto in de sloot.

Over de kop geslagen

Het Duitse gezin, met twee kleine kinderen, was rond 13.15 uur in botsing gekomen met een andere auto. De Duitse familie sloeg over de kop en eindigde in de sloot. De andere auto kwam in de vangrail terecht.

Vijf gewonden

Er kwamen drie ambulances ter plaatse, die zich bekommerden over in totaal vijf slachtoffers. Van hen hoefde niemand naar het ziekenhuis. Alle vijf werden ter plekke behandeld. Beide voertuigen werden afgesleept. Rond kwart over drie maandagmiddag werd de N33 weer opengesteld.