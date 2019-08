Kabinet verbreekt miljoenencontract met Deloitte

Het bedrijf zou een ict-project voor de inhuur van extern personeel uitvoeren, maar komt volgens minister Van Nieuwenhuizen niet over de brug. Dit schrijft de NOS dinsdag. Het gaat om het project Digilnhuur. Het project moet in totaal 6 miljoen euro gaan kosten en een groot deel van het bedrag is al uitgegeven. Of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit bedrag op Deloitte zal proberen te verhalen is nog onduidelijk.

De minister werd vorig jaar al door het Bureau ICT-Toetsing (BIT) gewaarschuwd dat het niet ging met het project Digilnhuur. Het BIT controleert grote ict-projecten van de overheid.