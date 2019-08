Gezinsmoord voorkomen: 8 jaar cel en TBS geëist tegen vader

In de vroege ochtend van woensdag 28 november 2018 worden bewoners van de Eindhovense wijk Genderbeemd tegen 07.45 uur opgeschrikt door een felle woningbrand aan de Ravensdonk. Met veel geluk weet de brandweer een vader en zijn drie jonge kinderen te redden. Ruim acht maanden later stond dezelfde vader vandaag voor de rechter. Hij wordt verdacht van poging tot moord op zijn drie kinderen en moet daarom volgens het Openbaar Ministerie jaren de cel in.

Internetgeschiedenis

Direct nadat de man en de kinderen die ochtend zijn gered, start de recherche een groot onderzoek naar de oorzaak van de brand, die bij de openhaard begon. Al gauw ontstaat een vermoeden van brandstichting en na technisch onderzoek blijkt daar inderdaad sprake van te zijn. Door een opeenstapeling van andere twijfelachtige omstandigheden wordt de dan 31-jarige vader als verdachte aangemerkt: “Zo werden er in zijn internetgeschiedenis aanwijzingen gevonden dat hij uit het leven wilde stappen. Die wens zou voortkomen uit een problematische scheiding. Ook zou hij de kinderen te weinig zien”, zo vertelt officier van justitie Erna Vrijhoeven.

Rookmelder

Ze wees in haar requisitoir verder op een belangrijke conclusie uit het technische onderzoek: “Het bleek dat er met een rookmelder op de eerste etage was geknoeid. Daardoor werd die tijdens de brand niet geactiveerd. Wij denken onder meer op basis van een verklaring van zijn oudste zoontje dat de verdachte hiervoor verantwoordelijk is.” Samen met zijn drie kinderen sliep de man die nacht op de zolder. Iets dat normaal gesproken niet gebeurde en de officier denkt dat dit geen toeval is: “Zijn keuze om juist die nacht samen op zolder te gaan slapen met de drie kinderen past bij de invulling van het opzettelijk handelen. Ook dit duidt op actieve betrokkenheid van verdachte bij opzettelijke brandstichting.”

Welbewust

Uit al deze feiten en omstandigheden kan volgens het Openbaar Ministerie worden afgeleid dat verdachte welbewust en met voorbedachte rade brand heeft gesticht in zijn woning terwijl zijn kinderen lagen te slapen. Vrijhoeven: “Meneer blijft tot op de dag van vandaag zijn betrokkenheid ontkennen. Hij weigert verantwoordelijkheid voor zijn handelen te nemen en dat rekenen bij hem zeer aan. De kinderen konden enkel met hulp van de brandweer in veiligheid worden gebracht. Door de brand en de ontstane rookontwikkeling is ook een levensgevaarlijke situatie ontstaan voor de buren van verdachte.”

Acht jaar cel en TBS

Vrijhoeven eiste een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren en TBS met dwangverpleging omdat uit onderzoek blijkt dat de vader verminderd toerekeningsvatbaar was. De gebeurtenissen hebben een enorme indruk gemaakt op de betrokken kinderen zodat gesproken kan worden van psychisch letsel. Daarom wil de officier van justitie ook dat de verdachte een bedrag van zeker 10.000 euro smartengeld betaalt aan ieder kind.