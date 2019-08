Woningbrand blijkt brandende kliko in achtertuin

Dinsdagnacht werd rond 01.00 uur is de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan De Pellenwever in Boxtel.

Als snel bleek dat niet de woning, maar een container die in de achtertuin stond, vlam had gevat. Na de blussing van de bewoner met een tuinslang heeft de brandweer de brand volledig afgeblust. Ook controleerde men met een warmtecamera of er nog zogeheten hotspots aanwezig waren. Dit was niet het geval. Van de kliko bleef weinig over, ook een regenpijp van een garage en een deel van de schutting raakten beschadigd door de brand. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.