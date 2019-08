Ruim 200 snelheidsovertreders bekeurd in Heerlen

Verkeerscontrole

Team Verkeer van Politie Limburg organiseerde een verkeerscontrole op de N281, ter hoogte van de Beersdalweg in de richting van Heerlen. Van de 3100 passerende bestuurders reden er 229 te hard. De hoogst gemeten snelheid was 135 km/uur, waar 100 km/uur is toegestaan.

Bellen

Daarnaast zijn er zes personen bekeurd voor bellen achter het stuur, en een bestuurder voor het niet dragen van de gordel. Ook werd een openstaande boete van ruim 100 euro ter plekke betaald.