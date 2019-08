Slachtoffer (79) verkeersongeval Geleen overleden

Ziekenhuis

'Het betreft een 79-jarige vrouw uit Geleen. Ze is in de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden', aldus de politie. Het ongeval gebeurde woensdag rond 13.30 uur waarbij drie personenauto’s betrokken waren. De zes gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen.