Voorbereiding autovoetbalwedstrijd loopt uit op ongeval met gewonden

Ziekenhuis

Zij werden met ambulances naar een ziekenhuis vervoerd. De 46-jarige bestuurder, de echtgenoot van de 46-jarige vrouw en vader van het meisje had alleen last van zijn schouder.

Sloopauto's

Een agent van het team Verkeer is ter plaatse gekomen om de toedracht te onderzoeken. Kennelijk werd op het weiland met vijf sloopauto’s gereden ter voorbereiding van een autovoetbalwedstrijd die aanstaande zaterdag gehouden wordt. De auto met de slachtoffers is daarbij vermoedelijk in de sloot gekomen en daarna over de kop geslagen.